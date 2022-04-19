Туреччина може направити до України спеціалістів й техніку для розмінування, - МВС

Голови Міністерств внутрішніх справ України та Туреччини Денис Монастирський й Сулейман Сойлу провели переговори. Країна може передати нам спеціалістів та техніку для розмінування територій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

Під час розмови, сторони обговорили хід бойових дій та оборону України під час повномасштабної війни проти Російської Федерації. Також порушили питання відправлення до нашої країни турецьких спеціалістів та передачі спеціалізованої техніки для розмінування та відновлювальних робіт.

"Український народ цінує зусилля Президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та турецького народу щодо всебічної підтримки України, надання технічної допомоги в розмінуванні, відновлювальних роботах та гуманітарній допомозі. Завдяки незламному духу української армії та всього українського народу, а також підтримці міжнародних партнерів наша держава дає гідну відсіч російським загарбникам на всіх фронтах", - заявив Монастирський.