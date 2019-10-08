Туреччина завдала удару по курдській базі в Сирії

Турецька авіація завдала удару по базі курдів із опозиційних Демократичних сил Сирії в сирійській провінції Хасеке ввечері в понеділок, 7 жовтня. Про це повідомляє The Times of Israel.

Інформації про жертв та постраждалих поки не надходило.

Туреччина завдала удару по позиціях Сирійських демократичних сил курдської міліції, яка об'єдналася з силами США проти угруповання "Ісламська держава" в Сирії.

Турецькі сили почали бомбити позиції сирійських курдів на північному сході Сирії на наступний день після того, як Білий дім оголосив про виведення американських військ з цього району.

Також ЗМІ повідомляють про те, що турецькі війська входять в Сирію через контрольно-пропускний пункт Джараблус, рухаючись в бік Манбіджа.

Нагадаємо, США відмовилися підтримувати або брати участь у турецькій військовій операції на півночі Сирії, заявивши, що Туреччина тепер нестиме відповідальність за всіх бойовиків ІДІЛ у районі, захопленому США за останні два роки після розгрому територіального "халіфату".

Туреччина раніше направила додаткові війська та військову техніку на сирійський кордон на тлі оголошення президента країни Реджепа Таїпа Ердогана про можливість незабаром розпочати операцію в Сирії.