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Туреччина має намір побудувати космодром і відправити до Місяця космічний апарат

Автор: Анастасія Рокитна

Анкара в рамках розвитку космічної галузі планує до 2023 року надіслати до Місяця космічний апарат, який приземлиться на ній. Туреччина має намір у рамках міжнародного співробітництва побудувати космодром.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє видання Sabah.

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Також президент оголосив, що фінальною метою програми є відправка громадянина Туреччини в космос.

"Наша головна і найважливіша з Національної космічної програми, це вперше дістатися до Місяця на 100-ту річницю заснування нашої республіки", - заявив він.

Ердоган згадав про плани країни запускати нові супутники для військових і цивільних потреб і розвивати систему супутникової навігації, працювати над отриманням за допомогою супутників метеорологічних даних і над поліпшенням стеження за космічними об'єктами з Землі.

Нагадаємо, космічний зонд "Надія" Об'єднаних Арабських Еміратів успішно вийшов на орбіту Марса. ОАЕ продовжують свою першу космічну місію на Марс.

Зазначимо, Україна планує до кінця року вивести в космос власний супутник.

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