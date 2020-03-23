Туреччина починає нову антитерористичну операцію

Туреччина залучить понад 1000 військових для участі в новій антитерористичній операції у східній провінції Бінгол. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Турецька операція під назвою Trap-9 Karer спрямована на нейтралізацію терористів, які переховуються по всьому Бінголу, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

"Для цієї мети було створено близько 68 оперативних груп зі спеціальних операцій жандармерії, спеціальних підрозділів поліції та підрозділів безпеки", - йдеться в повідомленні.

При цьому у заяві МВС Туреччини не згадується конкретних назв терористичних угруповань курдів, що діють на сході країни.

Нагадаємо, в жовтні минулого року Туреччина провела операцію "Джерело миру" і захопила частину підконтрольних сирійським курдам територій вздовж свого кордону.

Також РБК-Україна повідомляло, що кількість заражених коронавірусом в Туреччині за добу збільшилася з 277 до 947 осіб. На даний момент у Туреччині інфікувалося вже 1236 громадян.