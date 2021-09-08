Туреччина імпортувала рекордні обсяги металобрухту з України, необхідно вводити мораторій, - експерт

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника "Центру політичного аналізу" Володимира Головко.

"Україна вже стала доступним джерелом брухту для Туреччини, найбільшого в світі імпортера цієї сировини. Незважаючи на наявність експортного мита в розмірі 58 євро за тонну, Туреччина в липні 2021 року імпортувала з України рекордний обсяг металобрухту - 98,4 тис. тонни. Це максимальний показник в 2020-21 рр. Саме в цей період вітчизняні металурги відчули гострий дефіцит сировини, який триває і донині", - сказав Головко.

При цьому експерт нагадав, що Туреччина надає власної металургії масштабну держпідтримку.

"Турецькі метзаводи будувалися за рахунок держсубсидій, держава створювала логістичну інфраструктуру в морпортах. Завдяки цьому турецькі металурги можуть купувати український лом практично по будь-якій ціні. І в той же час Анкара жорстко закриває свій ринок від української металопродукції", - зазначив він.

За його словами, турецька статистика показує, що поряд з Україною турецькі метзаводи активно імпортували брухт з Лівії, придбавши там 82 тис. тонн в липні (також рекорд).

"Ось тільки лівійський уряд 16 серпня ввів мораторій на експорт брухту, а Україна - ні. Хоча брухтовий протекціонізм вже давно став загальносвітовою практикою: різного роду обмеження на вивезення брухту ввели Аргентина, Вірменія, ОАЕ, ПАР, Казахстан. Єврокомісія також розглядає дане питання" , - підкреслив експерт.

Крім того, за його словами, в серпні ситуація із забезпеченням українських металургів брухтом абсолютно не покращилася.

"Даних Держмитниці за серпень ще немає, але попередні дані щодо експорту не вселяють оптимізм. Експорт брухту з України все ще перебуває на високому рівні, хоча світові ціни на нього падають. Більш того, за неофіційною інформацією, в серпні експортери українського брухту "відкрили" для себе новий ринок збуту - Румунію, хоча ця країна завжди була експортером металобрухту. Тому існує велика ймовірність того, що через Румунію здійснюється реекспорт брухту в Придністров'я. Це самопроголошений російський анклав, який існує за рахунок дотацій з Росії, тому місцевий метзавод може "забирати "український лом по будь-якій ціні", - констатував Головко.