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Туреччина може домовитися з Фінляндією і Швецією до саміту НАТО в Мадриді, - Держдеп США

Туреччина може домовитися з Фінляндією і Швецією до саміту НАТО (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати сподіваються, що найближчим часом буде досягнуто позитивне розв'язання спірних питань між Туреччиною, Фінляндією і Швецією, що стосуються заявок двох скандинавських країн на вступ до НАТО.

Про це заявила помічник держсекретаря США у справах Європи і Євразії Карен Донфрід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми впевнені, що це питання буде вирішено позитивним чином. У всьому Альянсі НАТО існує широка і глибока підтримка вступу Фінляндії та Швеції", - сказала вона.

За її словами, у Вашингтоні розуміють, що переговори між сторонами на початку цього тижня були конструктивними. Також Донфрід заявила, що в США вірять, що до саміту в Мадриді Туреччина і Швеція можуть досягти довгоочікуваної домовленості.

Як повідомлялося, Фінляндія відхилила одну з вимог Туреччини щодо вступу в НАТО, відмовившись екстрадувати прихильників "Робітничої партії Курдистану" і навчань Фетхуллаха Ґюлена.

Нагадаємо, Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, звинувачуючи їх у підтримці терористичної організації.

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