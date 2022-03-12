Туреччина не запроваджуватиме санкції проти Росії. Анкара виступає за дипломатію

Туреччина не приєднуватиметься до міжнародних санкцій проти Росії через її війну з Україною . Анкара вважає за краще залишатися на стороні дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah .

"Наш президент заявив, що ми не хочемо бути стороною санкцій. Ми заявили, що ми на стороні дипломатії. Ми бачимо, що ми не маємо проблем з газом", - зазначив він.

Зокрема, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез відповів на запитання, чи приєднається Туреччина до газових санкцій проти Росії.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин припустив, що зустріч президентів України та Росії може відбутися. За його словами, є передумови, які дозволяють вважати, що це станеться незабаром.

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