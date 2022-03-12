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Туреччина не запроваджуватиме санкції проти Росії. Анкара виступає за дипломатію

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Анкара, Субота 12 березня 2022 10:50
Туреччина не запроваджуватиме санкції проти Росії. Анкара виступає за дипломатію Фото: міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Фатіх Донмез (twitter.com/fatih_donmez)
Автор: Юлія Бойко

Туреччина не приєднуватиметься до міжнародних санкцій проти Росії через її війну з Україною. Анкара вважає за краще залишатися на стороні дипломатії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sabah.

Зокрема, міністр енергетики та природних ресурсів Фатіх Донмез відповів на запитання, чи приєднається Туреччина до газових санкцій проти Росії.

"Наш президент заявив, що ми не хочемо бути стороною санкцій. Ми заявили, що ми на стороні дипломатії. Ми бачимо, що ми не маємо проблем з газом", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин припустив, що зустріч президентів України та Росії може відбутися. За його словами, є передумови, які дозволяють вважати, що це станеться незабаром.

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