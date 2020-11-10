Туреччина буде спостерігати за дотриманням перемир'я в Карабасі, - Ердоган

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина братиме участь у спостереженні за дотриманням перемир'я між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Це питання обговорювалося під час сьогоднішньої телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости" з посиланням на поширену для ЗМІ заяву адміністрації Ердогана.

Під час розмови з російським президентом Ердоган назвав вчорашню тристоронню угоду "правильним кроком" на шляху до стабільного врегулювання ситуації в Нагірному Карабасі.

"Ердоган заявив, що Туреччина буде здійснювати разом з Росією наглядову і спостережну діяльність щодо припинення вогню на базі спільного центру, який буде створено на території, звільненій від окупації Вірменії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, вчора Росія, Вірменія та Азербайджан домовилися про завершення війни в Нагірному Карабасі. Угода передбачає введення миротворчого контингенту в зону конфлікту.

Сьогодні турецький міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина візьме участь у контролі за дотриманням перемир'я в Нагірному Карабасі.

Детальніше про конфлікт в Нагірному Карабасі та його завершення ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.