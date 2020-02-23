Туреччина і Афганістан закривають кордон з Іраном через коронавірус

Туреччина з 23 лютого закриває кордон з Іраном через спалах нового коронавірусу. Про це повідомляє CNN Turk.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, число непідтверджених випадків перевищує 700, а кількість інфікованих перевищує 40. Число жертв вірусу в Ірані досягло восьми чоловік.

Відзначимо, що точний період карантину ще не встановлено. Влада країни найближчим часом оголосить, коли буде відкрито сухопутний кордон і чи будуть зупинені залізничні рейси.

За даними TOLO News, Афганістан слідом за Туреччиною закриває кордон з Іраном через коронавируса.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що за останню добу, 22 лютого, число інфікованих коронавірусом за межами материкового Китаю зросла на 202 і досягло показника 1402.

Додамо, в Ірані коронавірусом заразився глава одного з округів Тегерана Мертеза Рахманзаде. За даними іранського державного телебачення, глава 13 округу столиці був госпіталізований з симптомами Коронавірусние захворювання в п'ятницю, 21 лютого. У лікарні тест на коронавірус дав позитивний результат.