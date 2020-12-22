У Туреччині заборонили розважальні програми в готелях на Новий рік

Фото: Екскурсії в Стамбулі (pixabay.com)

В турецьких готелях заборонили проведення розважальних програм в Новий рік. Мова йде про заходи з провідними і музикою.

Це випливає з опублікованого на офіційному сайті МВС Туреччини повідомлення про порядок проведення Нового року для туристів у готелях.

У відомстві зазначили, що не так давно деякі готелі, готелі та об'єкти розміщення рекламували і виставляли на продаж новорічні пакети з вечерею і музичними розважальними програмами всупереч раніше прийнятим заходам у рамках боротьби з коронавірусом COVID-19, які передбачали заборону на проведення подібних заходів.

У зв'язку з цим у повідомленні особливо підкреслюються наступні моменти: Заборона святкування Нового року в готелях і ресторанах при них. Мова йде про балах, розважальних програмах з провідними музикантами і, вечірки, шоу та гала-вечері.

Заборона на рекламу подібних заходів і продаж турів з новорічними заходами.

Заборона на будь-розважальну програму з музикою і танцями (і до 22:00 теж), після 22:00 в готелях не може бути жодного музичного супроводу, у тому числі в ресторанах, житлових приміщеннях та інших залах;

Заборона на скупчення людей в готелях і ресторанах при них.

Нагадаємо, в листопаді Туреччина ввела ряд нових карантинних обмежень, зокрема, на роботу закладів громадського харчування. Крім того, з 21 листопада у цій країні почав діяти комендантська година. Торгових центрів і ринків дозволено працювати з 10:00 до 20:00, бари і ресторани працюють тільки на винос.

При цьому іноземні громадяни, які приїжджають до Туреччини з туристичними цілями, звільнені від дотримання комендантської години. Крім ресторанів у готелях, у звичайному режимі працюють заклади громадського харчування в аеропортах. Під час комендантської години туристи можуть переміщатися з одного міста в інше на автомобілі при наявності документів про бронюванні.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Новий локдаун в Туреччині: як вплинуть на туристів карантинні обмеження".