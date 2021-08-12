В Туреччині взяли під контроль усі лісові пожежі

За словами міністра сільського та лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемірлі, сьогодні в країні вогнеборцям вдалося взяти під контроль усі лісові пожежі, у зв’язку з чим місцеві жителі можуть поступово переходити до нормального ритму життя.

"Ми стали єдиним серцем для наших лісів з нашою улюбленою нацією під час катастрофи. Ми взяли всі пожежі під контроль", - додав Пакдемірлі.

Також міністерство прийняло рішення закрити пошкоджені державні мисливські угіддя у містах Анталія та Мугла на наступні два роки.

Згідно з інформацією місцевого метеорологічного центру, в наступні дні в Туреччині очікуються сильні дощі.