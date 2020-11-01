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У Туреччині зросла кількість жертв землетрусу

Туреччина, Неділя 01 листопада 2020 00:07
У Туреччині зросла кількість жертв землетрусу
Фото: зруйнована будівля після землетрусу (trt.net.tr)
Автор: РБК-Україна

Кількість жертв землетрусу на заході Туреччині зросла до 39, один з загиблих потонув. Постраждало 885 осіб.

Про це повідомляє агентство з надзвичайних ситуацій і стихійних лих республіки (AFAD).

Рятувальники в Ізмірі працюють на завалах дев'яти зруйнованих будівель.

Нагадаємо, 30 жовтня днем у турецькому Ізмірі стався землетрус, яке спричинило серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 бала залягав біля узбережжя в Егейському морі. Після основного землетрусу сталися кілька афтершоків.

Як повідомляло РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін.

Також у ніч на п'ятницю в Румунії сталася серія землетрусів. Жителі Чернівців відчули поштовхи одного з них.

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