Число загиблих при землетрусі в Ізмірі зросло до 35 осіб

Фото: зруйновану будівлю після землетрусу (trt.net.tr)

у Туреччині В результаті землетрусу в Ізмірі і передмістях загинуло 35 осіб. 243 людини залишаються в лікарнях.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Фахренттин Коджа.

8 осіб перебувають у палатах інтенсивної терапії. Всього постраждали 892 осіб. 831 з них в Ізмірі, 54 - в Айдині, п'ятеро - в Манісі, два - в Балікесірі.

Нагадаємо, 30 жовтня днем у турецькому Ізмірі стався землетрус, яке спричинило серйозні руйнування в місті. Епіцентр землетрусу магнітудою 6,6 бала залягав біля узбережжя в Егейському морі. Після основного землетрусу сталися кілька афтершоків.

Як повідомляло РБК-Україна, підземні поштовхи також досягли території Греції. Землетрус відчували жителі Криту і Афін.

Також у ніч на п'ятницю в Румунії сталася серія землетрусів. Жителі Чернівців відчули поштовхи одного з них.