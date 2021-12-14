У Туреччині помер український моряк: названа причина

У Туреччині 12 грудня в реанімації госпіталю міста Самсун помер 26-річний український моряк. За попередніми даними, він помер від отруєння дезінфекційним засобом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Milliyet .

За даними видання, 26-річний Максим Стовба 28 листопада чергував на вантажному судні, яке знаходилося біля порту Самсун. Стверджується, що українець випив горілку, а потім дезінфекційний засіб.

В цей же день громадянина України з отруєнням на швидкій допомозі доставили в госпіталь Самсуна. Українець впав у кому і перебував у реанімації. Незважаючи на зусилля турецьких лікарів ввечері 12 грудня він помер.

Відомо, що Максим Стовба служив на вантажному судні, що доставив пшеницю до Туреччини під прапором іноземної держави.