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У Туреччині стався землетрус. Є зруйновані будинки

Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині стався потужний землетрус. В результаті зруйновано декілька будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Анадолу".

Повідомлень про загиблих чи серйозних травмах не надходило. Землетрус, центром якого було місто Копрукой, стався о 15:40, повідомили в Управлінні катастрофами та надзвичайними ситуаціями Туреччини.

Осередок землетрусу залягав на глибині 6,94 км. Поштовхи відчули в сусідніх провінціях Муш і Діярбакир.

Мер Ерзурума Октай Меміс заявив, що землетрус спричинив обвалення деяких будинків у "трьох-чотирьох селах". За його словами, до постраждалих сіл направлені бригади швидкої допомоги.

Землетрус також спричинив падіння каміння на шосе поблизу Копрукоя, що тимчасово зупнило рух транспорту.

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