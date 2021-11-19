У Туреччині стався землетрус. Є зруйновані будинки

Повідомлень про загиблих чи серйозних травмах не надходило. Землетрус, центром якого було місто Копрукой, стався о 15:40, повідомили в Управлінні катастрофами та надзвичайними ситуаціями Туреччини.

Осередок землетрусу залягав на глибині 6,94 км. Поштовхи відчули в сусідніх провінціях Муш і Діярбакир.

Мер Ерзурума Октай Меміс заявив, що землетрус спричинив обвалення деяких будинків у "трьох-чотирьох селах". За його словами, до постраждалих сіл направлені бригади швидкої допомоги.

Землетрус також спричинив падіння каміння на шосе поблизу Копрукоя, що тимчасово зупнило рух транспорту.