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У Туреччині стався землетрус: пошкоджено кілька будівель

Автор: Анастасія Рокитна

У Туреччині стався землетрус магнітудою 5,1. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 6,82 км.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Yeni Safak.

Цей землетрус належить до сильних. Повідомлення про жертви не надходили. За даними влади, внаслідок землетрусу було пошкоджено три занедбані будівлі.

Жителів закликають не панікувати.

"Наразі нічого несприятливого не виявили. Ми і далі моніторимо регіон. За розвитком подій стежитимуть, громадськість буде проінформовано", - зазначила канцелярія губернатора Коньї.

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