У Туреччині стався землетрус: пошкоджено кілька будівель

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Yeni Safak .

Цей землетрус належить до сильних. Повідомлення про жертви не надходили. За даними влади, внаслідок землетрусу було пошкоджено три занедбані будівлі.

Жителів закликають не панікувати.

"Наразі нічого несприятливого не виявили. Ми і далі моніторимо регіон. За розвитком подій стежитимуть, громадськість буде проінформовано", - зазначила канцелярія губернатора Коньї.