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У Туреччині стався землетрус

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У Туреччині зафіксована серія підземних поштовхів, найпотужніший - 4,5 балів

На півдні Туреччини стався землетрус, сила поштовхів сягнула 4,5 балів за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Управління щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Про руйнування чи постраждалих внаслідок землетрусу не повідомлялося.

"Поштовхи силою 3,8, 4,5 3,8 були зафіксовані 4 серпня у Середземноморському регіоні за часом відповідно в 03.51, 04.01, 05.12", - йдеться в повідомленні.

Водночас турецькі метеорологи прогнозують значну кількість опадів і сильних поривів вітру в Середземноморському регіоні в найближчі дні.

Нагадаємо, біля острова Карпатос (Греція) стався землетрус магнітудою 4,2. Повідомляється, що епіцентр землетрусу був зафіксований в 65 км від острова Карпатос на глибині 7,5 км. Інформації щодо постраждалих або завданої шкоди немає.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті сильного землетрусу в Туреччині були пошкоджені близько тисячі житлових будинків. Сила підземних поштовхів сягала 6,5 балів.

Внаслідок землетрусу в Туреччині постраждали щонайменше 27 осіб. Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 1,74 кілометра від села Армуталани. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині семи кілометрів.

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