В Туреччині відреагували на санкції ЄС

Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на санкції Європейського союзу за незаконне буріння шельфу поблизу узбережжя Кіпру, які були схвалені 15 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу турецького МЗС.

Як заявили в Туреччині, європейські санкції не вплинуть на її діяльність, пов'язану з видобування газу в східній частині Середземного моря. Більш того, Анкара збирається ще більше активізувати свою газодобувну діяльність.

"Рішення, ухвалене Радою ЄС вчора (15 липня - ред.), не вплинуть на рішучість нашої країни продовжувати роботи з видобування вуглеводнів у східній частині Середземного моря", - йдеться в заяві МЗС.

В турецькому зовнішньополітичному відомстві зазначили, що геологорозвідувальні роботи поблизу кіпрського узбережжя проводяться "для захисту власних прав на континентальному шельфі", а також "для захисту прав турків-кіпріотів, які є співвласниками ресурсів острова".

Нагадаємо, у понеділок, 15 липня, Рада Європейського союзу схвалила пакет санкцій проти Туреччини за незаконне видобування газу поблизу узбережжя Кіпру. Євросоюз обмежить фінансову допомогу Анкарі, а також призупинить переговори з країною щодо нової угоди про повітряні перевезення.

РБК-Україна писало, що влада Кіпру звинуватила Туреччину в порушенні суверенітету через те, що Анкара направила до кіпрського узбережжя ще одне судно для бурових робіт.