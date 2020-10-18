У Туреччині обговорять розширення співпраці з Україною в оборонній сфері, - "Укрспецекспорт"

Фото: Вадим Ніздря (facebook.com)

"Укрспецекспорт" готує широку програму співпраці з Туреччиною в оборонно-промисловій сфері.

Про це в інтерв'ю lb.ua заявив гендиректор "Укрспецекспорту" Вадим Ніздря.

Глава "Укрспецекспорту" повідомив, що Китай і Туреччина поряд з Пакистаном залишаються найбільшими споживачами українських озброєнь і послуг з їх обслуговування, а державне ЗМКБ "Івченко-Прогрес" має намір здійснювати спільні розробки у сфері виробництва авіаційних двигунів з приватною турецькою компанією.

"Туреччина має багато цікавих намірів. Наприклад, Baykar Makina, яка є приватним підприємством, готова не тільки йти на наш ринок, але й інвестувати, що ключове. Вони зацікавлені здійснювати спільні розробки, в тому числі із залученням українських фахівців. Не секрет, що Україна постачає комплектуючі для різних турецьких виробів", - повідомив Вадим Ніздря.

За словами гендиректора "Укрспецекспорту", для новітнього турецького стратегічного безпілотника Akinci держпідприємство ЗМКБ "Івченко-Прогрес" безпосередньо поставляє турбогвинтові двигуни АІ-450С. А крім цього, уряд Туреччини цікавиться українськими двигунами.

"Є ціла лінійка двигунів, вироблених ЗМКБ "Івченко-Прогрес" і ВАТ "Мотор Січ" - ними цікавиться турецька сторона для використання на своїх новітніх авіаційних платформах", - сказав Ніздря.

Глава українського держпідприємства з торгівлі озброєннями, нагадав, що Україна вже відправляла представницьку делегацію до Туреччини, де її членів прийняв глава держави, але більшість домовленостей у сфері військово-технічного співробітництва між Києвом і Анкарою поки не виносять в публічну площину.

"Туреччина, безумовно, є одним з перспективних напрямків. Про що може свідчити і недавній візит потужної делегації нашої країни на чолі з віце-прем'єр-міністром України - міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олегом Уруским. Нашу делегацію особисто прийняв президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Скажу, що на мене це справило дуже позитивне враження - я відчув, що лідер турецької нації надзвичайно обізнаний у всіх справах нашого двостороннього військово-технічного співробітництва, до дрібниць. Думаю, що це накладає на нас додаткову відповідальність", - підсумував керівник "Укрспецекспорту".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Туреччині. 16 жовтня президенти України і Туреччини за результатами зустрічі зробили спільну заяву. РБК-Україна зібрав головні тези українського і турецького лідерів.

Додамо, Україна і Туреччина знаходяться на фінішній прямій щодо укладення угоди про зону вільної торгівлі. Очікується, що угода про ЗВТ буде підписана найближчим часом.