Туристов предупредили об опасности лавин в Карпатах

Туристов предупредили о снеголавинной опасности 3 уровня в связи с оттепелью в период 25 и 26 декабря. Особенно опасно будет на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - говорится в сообщении.

Фото: карта Карпат (meteo.gov.ua/Sniholavinni-poperedzhennya)

Напомним, РБК-Украина писала о том, что сегодня, 25 декабря, ожидаются сильные порывы ветра по всей территории Украины, а кое-где и гололедица.

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