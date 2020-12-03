Турецький LUJO Art&Joy визнано найкращим курортним готелем у світі 2020 року!

Найпрестижніша щорічна премія у сфері туризму World Travel Resort вручається у 100 різних номінаціях. Переможці визначаються шляхом онлайн голосування та за допомогою професійного журі.

У цьому році одразу у двох номінаціях переміг готель LUJO Art&Joy Бодрумі (затока Гюверджинлік знаходиться у 15 км від аеропорту). LUJO отримав звання Найкращого пляжного курортного готелю у світі! Також, перемога у номінації Найкращий курортний готель у Європі у 2020 році.

“Наша подорож трохи відрізняється від традиційних історій. Ми не прагнули побудувати готель, а швидше створювали емоції. Той факт, що ми виграли світову нагороду в категорії «Lifestyle», тобто «Стиль життя» є найкращим доказом того, що ми на правильному шляху. Ми вдячні нашому інвестору і колегам, які сприяли нам відчути цю гордість”,- говорить ЧАГСАЛ КИЛИЧКАЯ, ДИРЕКТОР ВІДДІЛУ ПРОДАЖІВ ТА МАРКЕТИНГУ

Гості та журі високо оцінили пляж з білосніжним піском, протяжністю 1 км, комфортабельні номери з неповторною архітектурою, 80% яких з видом на море, винятковий сервіс, басейни з підігрівом, аквапарк, дитячий клуб Кіджо і систему Ala Carte «все включено» пропонує LUJO Art&Joy.

Гості можуть насолодитися блюдами турецької, азіатської, італійської кухні, морепродуктами та м’ясними делікатесами у 9 видових ресторанах і оцінити фірмові коктейлі, які подають у 14 барах готелю.

Гості готелю, які зупинили свій вибір на одній з вілл ( Citrus, Pina, Jr. Citrus villas та Presidential Villa) отримують безліч привілеїв - VIP-трансфер, приватний пляжний будиночок, зустріч біля трапу літака персоналом готелю, послуги носіїв, супровід через аеропорт, послуги CIP та Fast Track для оформлення документів і це лише неповний перелік привілей для гостей вілл LUJO, щоб зануритися в атмосферу відпочинку з моменту прильоту. Вілли мають власні басейни з підігрівом у весняний час, окремий бар на приватній території та персонального батлера.

Мистецтво сервісу - принципово нова концепція обслуговування гостей у стилі Art&Joy. У LUJO не лише вирішують поточні завдання та надають можливості для комфортного відпочинку, але й роблять перебування у готелі яскравим емоційним вираженням, на що націлена тренінгова система співробітників, індивідуальне спілкування з кожним гостем та онлайн сервіси. Навіть соковитий помаранчевий колір, фірмовий для LUJO присутній у дизайні готелю, щоб дарувати гостям радість!