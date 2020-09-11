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Турецькі спецслужби вивезли з України представника курдської РПК

Автор: РБК-Україна

Агенти турецької розвідки затримали на території України члена "Робочої партії Курдистану". Чоловіка в рамках спецоперації вивезли до Туреччини.

Про це пише турецьке видання Hurriyet Daily News.

Повідомляється, що підозрюваний Іса Озер деякий час перебував в Одесі після втечі з Туреччини. За даними турецької сторони, чоловік нібито продовжував здійснювати терористичну діяльність з України.

Озера доставили до Туреччини літаком, його передали антитерористичному підрозділу Департаменту поліції Стамбула. Йому пред'явлено декілька обвинувачень, в тому числі участь у збройній терористичній організації та сприяння терористичним групам.

За даними слідства, Озер приєднався до РПК в 1996 році, деякий час проживав у Румунії, звідки був депортований через рекет. В Туреччині його затримували у 2012 році, в 2014 році він вийшов на свободу.

Нагадаємо, в лютому в ході візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана український лідер Володимир Зеленський доручив СБУ розібратися з прихильниками його опонента Фетхуллаха Гюлена. Зокрема, мова йшла про школи FETO, які є в Україні.

Зазначимо, Зеленський і Ердоган обговорювали співпрацю в сфері безпеки і оборони в ході телефонних переговорів у серпні.

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