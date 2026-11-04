Турецкие трубы вытесняют украинские. Минэкономики снова отложило антидемпинговые меры

Турецкий импорт труб растет

По словам Каленкова, с момента подачи украинскими производителями труб заявления прошло уже больше года. В то же время, предыдущие антидемпинговые меры также не ввели, несмотря на соответствующее обращение бизнеса.

"Откровенно говоря, трудно понять такое промедление", - отметил он.

По данным президента "Укрметаллургпрома", около восьми украинских трубных предприятий продолжают нести убытки, а импорт труб из Турции вырос втрое по сравнению с 2021 годом.

Каленков утверждает, что турецкая продукция вытесняет украинскую благодаря демпинговым ценам, которые могут быть ниже себестоимости производства в Украине.

Отдельным риском он назвал значительный потенциал Турции для дальнейшего наращивания поставок в Украину.

По его словам, свободные производственные мощности турецких предприятий в несколько раз превышают объемы украинского потребления, в то время как на ключевых экспортных рынках - в США, ЕС и Великобритании - относительно турецкой продукции действуют торговые ограничения.

Риски для украинской промышленности

Каленков также обратил внимание на использование отдельных турецких производителей российского металлургического сырья.

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"Страшно представить, что в трубной продукции, используемой для сооружения антидроновых коридоров и других объектов защиты в Украине, из-за отсутствия торговых мер может использоваться российская сталь", - заявил он.

По оценке президента "Укрметаллургпрома", каждый месяц задержки увеличивает давление на украинских производителей. Предприятия теряют заказ, сокращают производство и имеют меньше ресурсов на восстановление.

Каленков также раскритиковал работу Министерства экономики и окружающей среды и руководителя ведомства Александра Кравченко. По его мнению, ведомство фактически самоустранилось от принятия решений, необходимых для защиты украинской промышленности.

"Украинская промышленность ожидает не новых переносов и надуманных причин для отказа, а ответственных и своевременных действий в защиту собственной экономики", - подчеркнул он.

Каленков предупредил, что дальнейшее промедление может иметь более широкие последствия для промышленности.

"В противном случае существует риск, что в ближайшее время консервировать свои мощности будет не только АМКР, но и десятки других украинских производителей. А это десятки тысяч рабочих мест, налоги, валютные поступления", - резюмировал президент "Укрметаллургпрома".