Турецкое грузовое судно подорвалось на мине возле побережья Румынии, - Reuters

Судно подорвалось на морской мине в 11 морских милях к северу от города Сулина в Румынии, недалеко от входа в Сулинский канал, согласно полученной Британской компании морской безопасности Ambrey информации.

Турецкое судно могло подорваться на мине недалеко от входа в Сулинский канал в Черном море (фото: скрин google.com/maps)

"Сообщается, что на судне произошел взрыв примерно в 09:20 UTC (GMT). Судно на короткое время бросило якорь, чтобы оценить ущерб. В 12.10 судно возобновило плавание", - говорится в заявлении.

В четверг Ambrey сообщило, что инцидент произошел в тот же день, когда компания "проинформировала своих клиентов о вероятной установке дополнительных морских мин российскими военно-морскими силами с целью сорвать экспорт зерна из Украины".

Источник Reuters в правительстве Украины подтвердил, что судно подорвалось на мине. Он также добавил, что "вероятно, это была мина времен Второй мировой войны или десантные мины, оставленные там в прошлом году".

По словам главы консалтинговой компании Bosphorus Observer Йорука Исика в разговоре с журналистами, речь идет о судне Kafkametler. Корабль получил незначительные повреждения балластной цистерны, но экипаж был в безопасности.

Получить комментарий от оператора судна Kafkametler Maritime, базирующимся в Стамбуле, агентству не удалось.

Как показывают данные по отслеживанию судов поставщика морской аналитики MarineTraffic в четверг 21:20 по Гринвичу, судно Kafkametler бросило якорь в проливе Дуная недалеко от украинского терминала Вилково.

Отмечается, что это стало одним из первых инцидентов за несколько месяцев, когда корабль столкнулся с морской миной. Страховщики включили черноморский регион в список зон повышенного риска, и плавучие мины по-прежнему представляют собой опасность.