Турецька компанія будуватиме новий автобан Стрий-Мукачево, - "Укравтодор"

"Укравтодор" та турецька компанія Onur Taahhut Tasimacilik співпрацюватимуть для будівництва та експлуатації нової автомобільної дороги за маршрутом Стрий - Мукачево у рамках "Великого будівництва" президента. Відповідний меморандум був підписаний у четвер, 20 травня.
Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору" в Facebook.
Onur Taahhut Tasimacilik власним коштом здійснить підготовку пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства. Зокрема, йдеться про розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) реалізації проекту.
Як розповів голова "Укравтодору" Олександр Кубраков (який станом на 20 травня був призначений парламентом на посаду міністра інфраструктури), розвиток державно-приватного партнерства в дорожній галузі є одним напрямів, яке агентство зараз активно розвиває. Цього року вже був підписаний аналогічний меморандум із компанією "Автомагістраль-Південь", який стосувався розробки ТЕО для маршруту Краковець - Броди - Рівне.
"Тепер ми плануємо ще один концесійний проєкт для маршруту Стрий - Мукачево з компанією ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", яка зарекомендувала себе як надійний підрядник Укравтодору в низці проектів", - сказав Кубраков.
За даними "Укравтодору", автобан буде проходити територіями Львівської та Закарпатської областей і слугуватиме альтернативою ділянці М-06 Київ - Чоп.
Цього року планується розробити проєктно-кошторисну документацію. Розробка техніко-економічного обґрунтування дозволить спроєктувати оптимальний маршрут, а також реалізувати проєкт з максимальним економічним ефектом для держави. Після цього розпочнуться тендерні процедури та будівництво дороги.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко розповів про хід робіт зі зведення мостових переходів у Запоріжжі, генпідрядником яких є турецька компанія Onur.
За словами Тимошенко, низову частину балкового мосту планується завершити вже цього року.