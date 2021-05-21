Турецька компанія будуватиме новий автобан Стрий-Мукачево, - "Укравтодор"

Onur Taahhut Tasimacilik власним коштом здійснить підготовку пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства. Зокрема, йдеться про розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) реалізації проекту.

Як розповів голова "Укравтодору" Олександр Кубраков (який станом на 20 травня був призначений парламентом на посаду міністра інфраструктури), розвиток державно-приватного партнерства в дорожній галузі є одним напрямів, яке агентство зараз активно розвиває. Цього року вже був підписаний аналогічний меморандум із компанією "Автомагістраль-Південь", який стосувався розробки ТЕО для маршруту Краковець - Броди - Рівне.

"Тепер ми плануємо ще один концесійний проєкт для маршруту Стрий - Мукачево з компанією ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ", яка зарекомендувала себе як надійний підрядник Укравтодору в низці проектів", - сказав Кубраков.

За даними "Укравтодору", автобан буде проходити територіями Львівської та Закарпатської областей і слугуватиме альтернативою ділянці М-06 Київ - Чоп.

Цього року планується розробити проєктно-кошторисну документацію. Розробка техніко-економічного обґрунтування дозволить спроєктувати оптимальний маршрут, а також реалізувати проєкт з максимальним економічним ефектом для держави. Після цього розпочнуться тендерні процедури та будівництво дороги.