Турецька делегація приїде до Москви через Україну: названо причину

Турецька делегація планує відвідати Москву "протягом тижня" для обговорення питання з розблокування портів для вивезення українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в адміністрації президента, передає Sabah.com .

Так, турецька делегація приїде до РФ для обговорення деталей чотиристоронньої зустрічі щодо зернової кризи, яку планують провести у Стамбулі за 10 днів. У зустрічі, за даними турецьких ЗМІ, візьмуть участь представники Туреччини, Росії, України та ООН. Крім делегацій Росії та України, у саміті можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

За словами кореспондента Habertürk, коридором, який буде створено за погодженням з Україною, транспортуватимуться і російські продукти харчування.

Також на порядку денному, за даними Superhaber.tv відкриття трьох коридорів через 4 порти в Одесі та околицях і продаж вироблених звідси продуктів харчування на 25% дешевше в Туреччину.