Турецька делегація приїде до Москви через Україну: названо причину

Турецька делегація планує відвідати Москву "протягом тижня" для обговорення питання з розблокування портів для вивезення українського зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в адміністрації президента, передає Sabah.com.
Так, турецька делегація приїде до РФ для обговорення деталей чотиристоронньої зустрічі щодо зернової кризи, яку планують провести у Стамбулі за 10 днів. У зустрічі, за даними турецьких ЗМІ, візьмуть участь представники Туреччини, Росії, України та ООН. Крім делегацій Росії та України, у саміті можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
За словами кореспондента Habertürk, коридором, який буде створено за погодженням з Україною, транспортуватимуться і російські продукти харчування.
Також на порядку денному, за даними Superhaber.tv відкриття трьох коридорів через 4 порти в Одесі та околицях і продаж вироблених звідси продуктів харчування на 25% дешевше в Туреччину.
Нагадаємо, з початку вторгнення в Україну, Росія блокує порти та не уможливлює вивезення зерна. Якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна найближчим часом, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.
Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.
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