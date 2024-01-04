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В Турции предложили вернуть смертную казнь за убийство женщин

Четверг 04 января 2024 23:28
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В Турции предложили вернуть смертную казнь за убийство женщин Фото: в Турции предложили вернуть смертную казнь за убийство женщин (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Турции необходимо вернуть смертную казнь для виновных в убийстве женщин. Пожизненного заключения за подобные преступления недостаточно.

Об этом заявил генеральный прокурор верховного апелляционного суда Турции Бекир Шахин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN Turk.

Прокурор напомнил, что самым суровым наказанием за преступления в Турции является пожизненное заключение с отягчающими обстоятельствами. Ранее эквивалентом такому наказанию была смертная казнь.

По словам Шахина, пожизненное заключение за убийство женщин не сдерживает других людей от совершения подобных преступлений.

"Я считаю, что наказанием для осужденных (за убийство женщин - ред.) должна быть смертная казнь. Смертная казнь должна быть наказанием за некоторые преступления. Человек, который зарезал беременную женщину, должен быть приговорен к смертной казни, а не к пожизненному заключению с отягчающими обстоятельствами", - подчеркнул он.

Когда в Турции отменили смертную казнь

Стоит заметить, что смертную казнь в Турции запретили в 2004 году. Тогда страна внедряла реформы, которые необходимы для членства в Евросоюзе.

При этом смертная казнь не применялась в Турции с 1984 года.

Напомним, ранее стало известно, что в Израиле планируют ввести смертную казнь для террористов.

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