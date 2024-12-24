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В Турции взорвался завод по производству взрывчатки: есть жертвы и раненые

Вторник 24 декабря 2024 09:10
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В Турции взорвался завод по производству взрывчатки: есть жертвы и раненые Архивное фото: в Турции взорвался завод по производству взрывчатки (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Турции на заводе по производству взрывчатки в селе Кавакли произошел взрыв 24 декабря. Уже известно о более 10 погибших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание CNN turk.

По словам губернатора провинции Балыкесир Исмаила Устаоглу, на заводе по производству взрывчатки в деревне Каваклы произошел взрыв. В результате взрыва есть погибшие и раненые. В регион было направлено много пожарных бригад.

По предварительным данным, в результате взрыва на фабрике погибло 12 человек, 3 человека получили ранения. Также идет спасательная операция для того, чтобы определить сколько еще людей может находиться на заводе, ведь после взрыва - здание обвалилось.

В Турции взорвался завод по производству взрывчатки: есть жертвы и раненыеВ Турции взорвался завод по производству взрывчатки: есть жертвы и раненые

В то же время Устаоглу заявил, что возможность саботажа исключена и риска нового взрыва нет. По данным СМИ, взрыв произошел в цехе по производству капсул компании Zsr Explosives.

Ранее мы писали о том, что в Турции разбился медицинский вертолет 22 декабря. В результате авиакатастрофы четыре человека погибли.

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