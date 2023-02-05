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В Турции перевернулся автобус: 8 человек погибли, десятки пострадали

Фото: в Турции перевернулся пассажирский автобус (flickr by Samer Mahroos)
Автор: Наталья Юрченко

Пассажирский автобус в Турции перевернулся, слетев с дороги. В результате аварии по меньшей мере 8 человек погибли, десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Авария произошла на юго-востоке Турции. Пассажирский автобус следовал из города Диярбакыр в Бодрум.

Транспорт перевернулся на перекрестке и слетел с трассы. На место ДТП было направлено несколько бригад скорой помощи, спасателей и полиции.

По предварительной информации, известно о 8 погибших в результате аварии, а также о 35 пострадавших.

По факту аварии в Турции начали расследование.

Фото: в Турции перевернулся пассажирский автобус (ntv.com)

Напомним, недавно в Бразилии автобус, в котором находилась футбольная команда, упал с моста. В результате аварии погибли 4 человека.

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