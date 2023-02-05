В Турции перевернулся автобус: 8 человек погибли, десятки пострадали

Пассажирский автобус в Турции перевернулся, слетев с дороги. В результате аварии по меньшей мере 8 человек погибли, десятки получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTV.
Авария произошла на юго-востоке Турции. Пассажирский автобус следовал из города Диярбакыр в Бодрум.
Транспорт перевернулся на перекрестке и слетел с трассы. На место ДТП было направлено несколько бригад скорой помощи, спасателей и полиции.
По предварительной информации, известно о 8 погибших в результате аварии, а также о 35 пострадавших.
По факту аварии в Турции начали расследование.
Фото: в Турции перевернулся пассажирский автобус (ntv.com)
Напомним, недавно в Бразилии автобус, в котором находилась футбольная команда, упал с моста. В результате аварии погибли 4 человека.
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