В Турции оценили ущерб от землетрясений в 80 млрд долларов

"Мы столкнулись с очень неприятным событием, приблизительная цифра (ущерба, - ред.) составляет 80 миллиардов долларов. Я могу только сказать, что ущерб Управления водных ресурсов от этого землетрясения составил около 22 миллиардов лир (около 1,5 млрд долларов, - ред.)”, - заявил он.

При этом министр подчеркнул, что землетрясение очень сильно ударило по турецкому экспорту.

"Экспорт из 11 провинций в зоне землетрясения упал с 2,947 млрд долларов до 1,783 млрд долларов", - сообщил он.

Напомним, ранее полиция Турции арестовала 188 человек, которые несут ответственность за разрушенные во время землетрясений здания.

Кроме того, в Турции полиция начала расследования в отношении 612 человек, которые имеют отношение к обрушившимся во время землетрясений зданиям.

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