В Турции назвали условие для вступления Швеции в НАТО

"На наших двусторонних встречах мы заявили нашим союзникам, что Швеция может стать членом НАТО, как и Финляндия, если выполнит свои обязательства, зафиксированные в трехстороннем меморандуме", - заявил он.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс после полномасштабного вторжения РФ в Украину в прошлом году. Турция ратифицировала заявку последней после того, как Финляндия выполнила пункты трехстороннего соглашения, подписанного в июне прошлого года в Мадриде, которое обязывает скандинавские страны активизировать борьбу с террористической организацией РПК. Наряду с Турцией, Венгрия также еще не ратифицировала заявку Швеции.

Признавая определенный прогресс, достигнутый Швецией, Турция сохраняет осторожность и считает, что необходимы дальнейшие шаги для выполнения требований для вступления в НАТО. Правительство выразило желание, чтобы Швеция продемонстрировала более твердую приверженность целям и принципам НАТО.

Новый антитеррористический закон Швеции вступил в силу 1 июня, но для Анкары его реализация важнее, чем сам закон. Она призывает Стокгольм прекратить деятельность РПК, митинги, пропагандистские средства и усилия по сбору средств. Кроме того, Анкара требует от Швеции экстрадиции террористов РПК, которая говорит, что это зависит от правосудия.

Желаемым результатом для большинства членов НАТО является участие Швеции в качестве полноправного члена на предстоящем саммите в Вильнюсе, Литва, запланированном на 11-12 июля. Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении от 14 июня намекнул, что Швеция должна сделать больше, чтобы присоединиться к альянсу на саммите в Вильнюсе.