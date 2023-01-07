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В Турции назвали количество судов, проследовавших по "зерновому коридору"

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Украина, Суббота 07 января 2023 13:57
В Турции назвали количество судов, проследовавших по "зерновому коридору" Фото: зерновой коридор обеспечил проход 626 судов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По "зерновому коридору" в период с 1 августа прошлого года по 5 января 2023 года проследовало 626 судов, сообщил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

По его словам, это позволило экспортировать из портов Украины 16,8 млн тонн агропродукции, то внесло весомый вклад в устранение глобального продовольственного кризиса.

Министр напомнил, что в первые месяцы войны, стоимость тонн пшеницы на мировых рынках подскочила до 440 долларов, тогда как сегодня эта цифра не превышает 320 долларов за тонну.

"Разница в 120 долларов - это та польза, которую получили люди во всем мире", - подчеркнул Киришчи.

Он сообщил, что 54% агропродукции, транспортированной по "зерновому коридору", поступило в порты европейских государств, 28% - в азиатские страны, 12% - в страны Африки, а 6% - на Ближний Восток.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина экспортировала почти 39 млн тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки.

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