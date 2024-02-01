RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Турции мужчина захватил в заложники работников завода: в знак протеста против войны в Газе

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В турецком городе Коджаэли неизвестный ворвался в главное здание завода американской компании Procter and Gamble и захватил находившихся там людей в заложники. На место происшествия была направлена полиция специального назначения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

Издание сообщает, что неизвестный вошел в главное здание фабрики в Гебзе сегодня около 15:00 с пистолетом в руках. Предположительно, подозреваемый взял в заложники работников фабрики в знак протеста против израильских атак на Сектор Газа.

После получения уведомления в район было направлено большое количество полицейских и медицинских бригад. Губернатор Коджаэли Седдар Явуз также отправился в регион для получения информации.

Полиция специального назначения также была развернута перед фабрикой.

Улица, на которой расположена фабрика, была закрыта для транспорта и пешеходов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция