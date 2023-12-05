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Турция впервые присоединилась к миссии НАТО для патрулирования неба над Румынией

Иллюстративное фото: Турция впервые присоединилась к миссии НАТО для патрулирования неба над Румынией (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В румынскую авиабазу Борча в четверг, 30 ноября, прибыли четыре турецких истребителя F-16. Они будут участвовать в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над югом Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Объединенные воздушные силы Североатлантического союза.

Как отметили в НАТО, Турция впервые участвует в Румынии. Вместе с румынскими и немецкими самолетами Турция будет защищать воздушное пространство Альянса на Черноморском побережье и сдерживать потенциальные угрозы с воздуха.

"Это развертывание является демонстрацией способности и решимости защищать наших людей и территории. Военно-воздушные силы НАТО остаются готовыми ответить на любую угрозу по любому направлению", - сказал официальный представитель Альянса Дилан Уайт.

По его словам, турецкие F-16 в рамках миссии НАТО будут действовать вместе с немецкими истребителями Eurofighter и французской системой ПВО наземного базирования MAMBA, развернутой на базе Капу-Мидия.

Ратификация Турцией заявки на вступление Швеции в НАТО

Турция требовала, чтобы Швеция предприняла дополнительные шаги против местных членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Европейский Союз и США считают террористической группировкой.

Еще в конце октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внес заявку на рассмотрение парламента. Документ направили в профильный комитет, так и не одобривший ее. Позже стало известно, что 16 ноября комитет отложил переговоры по этому законопроекту.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрем недавно сообщил, что Турция уже в ближайшие недели планирует одобрить заявку страны на вступление в Североатлантический альянс.

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НАТОРумынияТурция