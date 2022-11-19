Турция с декабря закроет проливы Босфор и Дарданеллы для танкеров: кого коснется

Новое правило вступит в силу за несколько дней до запуска европейских санкций против российской нефти.

После введения санкций нефтяники России потеряют возможность получить страховку, перевозя нефть по цене выше установленного лимита. Турецкий чиновник, работающий в системе контроля за перевозками на море, подтвердил, что новые правила при пересечении Босфора связаны с санкциями против России, хотя формально Турция к ним не присоединялась.

Нововведение, как сообщил чиновник, повлияет на танкеры с российским сырьем, если им не удастся получить страховые гарантии на возмещение ущерба в случае чрезвычайных событий, таких как разлив нефти. Он подчеркнул, что это решение связано с необходимостью обеспечить безопасность проливов.

Отмечается, что под угрозой может оказаться весь экспорт российской нефти из Новороссийска – около 650 тысяч баррелей в сутки.