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Турция опровергла поставку товаров для военной промышленности России

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Турция не экспортирует товары, которые могут быть использованы в военных действиях России. Кроме того, Турция не допустит нарушения санкций США и Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это неправда, что мы экспортировали в Россию продукцию, которая может быть использована в оборонной промышленности. Мы попросили Соединенные Штаты уведомить, если есть какие-либо нарушения по этому вопросу", - сказал Чавушоглу.

Выступая после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Анкаре, Чавушоглу также сказал, что Турция не допустит нарушения санкций США и Европы в Турции или через нее, и Анкара предпринимает шаги для предотвращения этого.

Ранее в этом месяце высокопоставленный чиновник министерства финансов США посетил турецкое правительство и представителей частного сектора, чтобы призвать к более тесному сотрудничеству в борьбе с потоком товаров, которые могут быть использованы российской военной промышленностью.

Западные страны применили экспортный контроль и санкции после вторжения Москвы в Украину почти год назад. Тем не менее, каналы поставок из Гонконга, Турции и других торговых центров остаются открытыми.

Анкара поддерживала хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом на протяжении всей войны, провела переговоры между сторонами на раннем этапе и помогла заключить сделку по поставкам зерна из Украины.

Чавушоглу сказал, что Турция примет меры, если будут обнаружены нарушения, добавив, что увеличение торговли Турции с Россией во многом связано с огромным импортом Анкарой газа и энергоресурсов, стоимость которых утроилась.

Напомним, в начале февраля Соединенные Штаты предупредили Турцию об экспорте в Россию химикатов, микрочипов и других продуктов, которые могут быть использованы Москвой в военных действиях против Украины, и могут принять меры для наказания турецких компаний или банков за нарушение санкций.

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ТурцияСоединенные Штаты Америки