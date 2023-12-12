Турция приостановила футбольные соревнования из-за зверского избиения арбитра: жесткое видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

37-летний рефери пострадал после финального свистка матча 15-го тура местной Суперлиги между "Анкарагюджю" и "Ризеспором". Президент команды хозяев Фарук Коджа выбежал на поле и нокаутировал арбитра.

Меллер очутился на газоне после удара в голову от функционера. Футболисты "Анкарагюджю" пытались бить судью ногами, когда он уже лежал на земле. Не отставал от своих подопечных и Коджа.

Профильная федерация отреагировала на поведение президента столичного клуба. Руководство организации подало заявления правоохранителям об открытии уголовных дел по мотивам инцидента. Кроме того все национальные лиги отправили на перерыв на неопределенный срок.

"Эта коварная атака совершена не только против Халила Умута Мелера. Это жестокое нападение совершили против всего турецкого футбола. В отношении виновных в инциденте лиц возбудили уголовные дела. Виновники – клуб, президент, менеджеры и все злоумышленники, напавшие на Халила Умута Мелера – будут наказаны", – заверили в федерации.