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Туреччина призупинила футбольні змагання через звіряче побиття арбітра: жорстке відео

Анкара, Вівторок 12 грудня 2023 14:29
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Туреччина призупинила футбольні змагання через звіряче побиття арбітра: жорстке відео Фото: Штаб-квартира Турецької футбольної федерації (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорців

Турецька футбольна федерація вирішила відкласти поєдинки всіх професіональних ліг через напад функціонерів і футболістів "Анкарагюджю" на суддю Халіла Умута Мелера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

37-річний рефері постраждав після фінального свистка матчу 15-го туру місцевої Суперліги між "Анкарагюджю" та "Різеспором". Президент команди господарів Фарук Коджа вибіг на поле та нокаутував арбітра.

Мелер опинився на газоні після удару в голову від функціонера. Натомість футболісти "Анкарагюджю" намагалися бити суддю ногами, коли він уже лежав на землі. Не відставав від своїх підопічних і сам Коджа.

Профільна федерація відреагувала на поведінку президента столичного клубу. Керівництво організації подало заяви до правоохоронців щодо відкриття кримінальних справ за мотивами інциденту. Окрім того, всі національні ліги відправили на перерву на невизначений термін.

"Ця підступна атака здійснена не лише проти Халіла Умута Мелера. Цей жорстокий напад скоїли проти всього турецького футболу. Щодо винних в інциденті осіб порушили кримінальні справи. Винуватці – клуб, президент, менеджери та всі зловмисники, які напали на Халіла Умута Мелера – будуть суворо покарані", – запевнили у федерації.

До слова, раніше пригадали внесок Гаяни в англійський футбол за чотири десятиліття.

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