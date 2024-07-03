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Турция хочет стать посредником для "справедливого мира" между Украиной и РФ, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна хочет стать посредником для "справедливого мира" между Украиной и Российской Федерацией.

В ходе встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Астане, на полях 24-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества, Эрдоган подчеркнул, что Турция будет продолжать прилагать усилия по обеспечению мира в своем регионе и во всем мире.

Эрдоган также добавил, что Турция может заложить основу для консенсуса по прекращению войны между Россией и Украиной, сначала путем прекращения огня, а затем мира.

"Справедливый мир, который может удовлетворить обе стороны, возможен",- подчеркнул турецкий президент.

 

Мирные переговоры между Россией и Украиной

Напомним, что в конце прошлого месяца украинский президент Владимир Зеленский назвал единственно возможный формат переговоров с Путиным.

Заметим, что ранее Зеленский подчеркивал, что Украина должна разработать понятный мирный план, который должен быть готов уже к концу этого года.

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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВойна России против Украины