RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в РФ, - Эрдоган

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Турция готова внести свой вклад для урегулирования ситуации в России.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadoly Agency.

Такое заявление турецкого лидера прозвучало во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным.

"По заданию управления связи президента РФ на встрече обсуждались последние события в России. Во время встречи президент Эрдоган подчеркнул важность действовать со здравым смыслом", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Эрдоган подчеркнул, что ни одно из событий, произошедших в России, не должно сойти со своего места.

"Как Турция, мы готовы внести свой вклад в то, чтобы то, что произошло в этом контексте, прошло как можно скорее", - заявил Эрдоган.

Союзники Путина

После начала переворота российский диктатор начал звонить своим союзникам. Так, президент Кахахстана Касим-Жомарт Токаев в разговоре с Путиным заявил, что происходящие в РФ события - внутреннее дело России.

При этом Путина поддержал глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

РБК-Украина объяснило, как Пригожин "поднялся" на войне в Украине и бросил вызов Путину - читайте об этом в нашем материале.

Обо всем происходящем в России читайте в текстовой онлайн-трансляции РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Переворот в РоссииТурцияРеджеп Тайип Эрдоган