Турция допускает проведение военной операции против курдских группировок в Сирии, - МИД

Турция может начать военную операцию в Сирии против курдских вооруженных формирований. Анкара выдвинула определенные условия для "Рабочей партии Курдистана", которую считает террористической организацией (PПК / YPG).
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN Türk.
Турецкий чиновник подчеркнул, что Сирия должна "решить проблему YPG".
"Мы как наше государство годами работаем над этим вопросом. Теперь, с новой реальностью, мы продолжаем свой путь по разным сценариям. Важнейшим из них является: теперь новая администрация в Сирии, очевидно, должна принять эту проблему и принять необходимые меры для обеспечения национальной целостности и региональной целостности своей страны", - сказал он.
Глава МИД Турции также высказался относительно "ультиматумов или условий" для курских группировок на территории Сирии.
"Если вы не хотите военной операции в регионе ни нашей, ни новой администрации в Сирии, условия для этого понятны. Мы подаем эти условия очень просто, правдиво, ничего и никого не скрывая. Какие наши условия для вас? Международные террористы из других стран покидают страну. Руководящий персонал PПK покидает страну. Руководство террористической организации должно покинуть Сирию", - рассказал Фидан.
С другой стороны, добавил он, сирийские курды, которые не являются членами "Рабочей партии Курдистана", должны "участвовать и жить нормальной жизнью без какого-либо ущерба для своей жизни и имущества".
"То есть новая сирийская администрация нам это гарантирует. Потому что это среди наших условий", - говорится в заявлении турецкого министра.
Он отмечает, что жизнь и собственность сирийских и курдских граждан "также будут в безопасности, и они присоединятся к новой администрации - они там будут существовать как равные граждане".
"Если в отношении террористической организации YPG не будет сделано ожидаемое, будет сделано то, что необходимо. Это военная операция", - заявил глава МИД Турции.
Фидан заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал "один раз, скажет и во второй раз".
"Но если результатов не будет, законным выбором станет военная операция (в Сирии - ред.)", - подчеркнул турецкий министр.
Напомним, турецкая армия время от времени наносит удары по объектам "Рабочей партии Курдистана" (РПК) в Сирии, и иногда проводит аналогичные операции также в Ираке. Анкара называет эту организацию террористической.
Отметим, что разные ответвления РПК, а та же эта партия, берут на себя ответственность за нападения, взрывы и т.п. на территории Турции. В частности, в октябре 2024 года в "Рабочей партии Курдистана" заявили, что их так называемый "Батальон бессмертных" совершил нападение в Турции на оборонное предприятие TUSAŞ.
Также сообщалось, что в июне прошлого года турецкие ВС ударами дронов убили в Сирии четырех бойцов поддерживаемой США группировки - "Сирийских демократических сил". Анкара обвиняет эту группу в связях с запретными в Турции курдскими боевиками.
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