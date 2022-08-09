Турбулентність вляглася. У НБУ оцінили ситуацію з курсом долара

Обмінні пункти

"Заборона публікувати курс (в обмінниках, - ред.) було одним із рішень в комплексі, коли ми підійшли до регулювання готівкового валютного ринку. Наше рішення має цілий комплекс вимог до небанківських обмінних пунктів, в тому числі вимоги, які мають убезпечити клієнтів і касирів, вимог щодо проведення операцій з обов'язковим використанням РРО", - зазначила вона.

Рожкова додала, що одним із додаткових пунктів стала вимога припинити публікацію курсу валют. Для такого рішення було кілька причин.

"По-перше, ми побачили, що часто не відповідає курс, який ми бачимо на табло, тому курсу, за яким реально здійснюється операція - це введення в оману. По-друге, дійсно, після нашого рішення (про підвищення курсу, - ред.) ми побачили, що деякі обмінні пункти почали використовувати ситуацію в спекулятивних цілях, розганяючи курс, хоча підстав для цього не було", - пояснила Рожкова.

Банки

У НБУ додали, що наразі турбулентність на готівковому ринку вляглася, ринок заспокоївся.

"Одним з наших рішень було ще й дозволити банкам пропонувати більше готівкової валюти, це також спрацювало. На сьогодні ми очікуємо, що банки, для того аби задовільняти громадян, розпочнуть роботу своїх відділень в тому числі в вихідні дні, щоб не було ажіотажного попиту", - розповіла Рожкова.

За її словами, рішення НБУ в комплексі вже принесли результат, тож у Нацбанку сподіваються, що в майбутньому це буде запорукою відносної стабілізації на готівковому ринку.

Скасування заборони

Рожкова також пояснила нещодавні рішення щодо скасування певних валютних заборон. Так, на початку війни НБУ заборонив банкам і обмінникам купувати у громадян валюту за курсом нижчим, ніж встановлено НБУ.

"В перші дні було дуже багато страшних речей і людям, аби переїхати кудись, потрібна була гривня. Вони здавали долари, які мали, і ми побачили, що деякі пункти валют приймають долари за дуже заниженим курсом. Було встановлено 29,25 гривень за долар - курс НБУ, а приймали за курсом 24-25 гривень. Сьогодні, коли ринок вже збалансувався і ситуація трошки вирішилася, ми не бачимо потреби в цій забороні і ми її відмінили", - розповіла представниця НБУ.

Податок у 10%

Також нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про плани щодо введення додаткового оподаткування імпорту (податок у 10%).

"В умовах, коли ми витрачаємо міжнародних резервів більше, ніж отримуємо, тому що експорт скоротився більше ніж на 40%, а імпорт досяг майже довоєнного рівня, в нас ці резерви дуже лімітовані. В умовах, коли є великий дефіцит бюджету, звичайно, треба застосовувати якісь додаткові механізми. Ми разом з Міністерством фінансів дивились на досвід інших країн і вважаємо, що додатковий податок зміг би вирішити одночасно дві ці проблеми (додаткове надходження до бюджету та зниження тиску на наші міжнародні резерви)", - пояснила Рожкова такі наміри.