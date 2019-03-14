"Турбоатом" і "Електроважмаш" підписали контракт з "Укргідроенерго" на 1,27 млрд грн

На церемонії підписання контракту були присутні Гройсман і Світлична

Харьковские предприятия будут модернизировать турбины и генераторы Кременчугской ГЭС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской облгосадминистрации.

Контракт на выполнение этих работ промышленники Харькова выиграли на тендерных торгах, опередив европейских и китайских конкурентов. В подписании документа, которое состоялось 14 марта на заводе "Турбоатом", приняли участие премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава ХОГА Юлия Светличная.

"Нам необходимо модернизировать энергетику. Нам нужно сделать, чтобы Украина стала энергетически независимой, - подчеркнул Владимир Гройсман, обращаясь к коллективу "Турбоатома". - Это возможно сделать тогда, когда вы будете полностью включены в процесс модернизации. Я абсолютно рад тому, что на международном тендере именно вы одержали победу. И у нас сегодня есть возможность загрузить ваши мощности".

Премьер-министр Украины поблагодарил за работу главу ХОГА Юлию Светличную и руководителей АТ "Турбоатом" и ГП "Электротяжмаш". "Работайте вместе. Делайте Украину сильной и богатой", - сказал глава правительства.

Светличная отметила, что хороших результатов удается достичь, когда органы власти поддерживают промышленность.

"Для нас это не просто контракт. Это работа, зарплата и уверенность в том, что харьковские предприятия будут загружены, - сказала руководитель области. - Подписанный контракт на 1,27 млн грн для АО "Турбоатом" и ГП "Электротяжмаш" по модернизации Кременчугской ГЭС должен не только увеличить объемы производства и прибыльность предприятий, но и повысить социальные стандарты для работников".

Глава ХОГА отметила, что оба предприятия выполняют требования руководства области относительно системного повышения заработной платы. За последние два года она возросла в 1,7 раза на каждом из этих предприятий.

"Юлия Александровна Светличная поставила задачу - максимально повысить заработную плату. Сейчас уровень зарплат - около 15 тыс. грн, у промышленно-производственного персонала - практически 20 тыс. грн. Это конкурентная зарплата, она позволяет нам удержать людей", - сообщил генеральный директор АТ "Турбоатом" Виктор Субботин.

Он подчеркнул, что в последние годы предприятие работает с прибылью - более 3 млрд грн за три года. За это время "Турбоатом" реализовал продукции на 7 млрд грн.

"У нас есть портфель заказов на ближайшие 2 года - более 6 млрд грн. Он сбалансирован - это гидрогенерация, атомные станции, тепловая генерация", - отметил Виктор Субботин.

Как сообщается, несколько недель назад "Турбоатом" заключил контракт на 0,5 млрд грн с атомными станциями страны и будет поставлять им оборудование, аналогичное тому, которое раньше поставляла российская корпорация "Силовые машины". Харьковчане разработали собственную конструкцию и наладили производство, забрав у промышленников РФ обслуживание атомщиков Украины.