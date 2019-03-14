"Турбоатом" і "Електроважмаш" підписали контракт з "Укргідроенерго" на 1,27 млрд грн

Фото: підписання контракту (kharkivoda.gov.ua)

На церемонії підписання контракту були присутні Гройсман і Світлична

Харківські підприємства будуть модернізувати турбіни і генератори Кременчуцької ГЕС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської облдержадміністрації.

Контракт на виконання цих робіт промисловці Харкова виграли на тендерних торгах, випередивши європейських і китайських конкурентів. У підписанні документа, яке відбулося 14 березня на заводі "Турбоатом", взяли участь прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова ХОДА Юлія Світлична.

"Нам необхідно модернізувати енергетику. Нам потрібно зробити, щоб Україна стала енергетично незалежною, - підкреслив Володимир Гройсман, звертаючись до колективу "Турбоатома". - Це можливо зробити тоді, коли ви будете повністю включені в процес модернізації. Я абсолютно радий тому, що на міжнародному тендері саме ви здобули перемогу. І у нас сьогодні є можливість завантажити ваші потужності".

Прем'єр-міністр України подякував за роботу голові ХОДА Юлії Світличній та керівникам АТ "Турбоатом" та ДП "Електроважмаш". "Працюйте разом. Робіть Україну сильною і заможною", - сказав глава уряду.

Світлична зазначила, що хороших результатів вдається досягти, коли органи влади підтримують промисловість.

"Для нас це не просто контракт. Це робота, зарплата і впевненість у тому, що харківські підприємства будуть завантажені, - сказала керівник області. - Підписаний контракт на 1,27 млн грн для АТ "Турбоатом" та ДП "Електроважмаш" з модернізації Кременчуцької ГЕС повинен не тільки збільшити обсяги виробництва і прибутковість підприємств, але і підвищити соціальні стандарти для працівників".

Голова ХОДА зазначила, що обидва підприємства виконують вимоги керівництва області щодо системного підвищення заробітної плати. За останні два роки вона зросла в 1,7 рази на кожному з цих підприємств.

"Юлія Олександрівна Світлична поставила завдання - максимально підвищити заробітну плату. Зараз рівень зарплат - близько 15 тис. грн, у промислово-виробничого персоналу - майже 20 тис. грн. Це конкурентна зарплата, вона дозволяє нам утримати людей", - повідомив генеральний директор АТ "Турбоатом" Віктор Суботін.

Він підкреслив, що в останні роки підприємство працює з прибутком - більше 3 млрд грн за три роки. За цей час "Турбоатом" реалізував продукції на 7 млрд грн.

"У нас є портфель замовлень на найближчі 2 роки - більше 6 млрд грн. Він збалансований - це гідрогенерація, атомні станції, теплова генерація", - зазначив Віктор Суботін.

Як повідомляється, кілька тижнів тому "Турбоатом" уклав контракт на 0,5 млрд грн з атомними станціями країни і буде постачати їм обладнання, аналогічне тому, яке раніше поставляла корпорація "Силові машини". Харків'яни розробили власну конструкцію і налагодили виробництво, забравши у промисловців РФ обслуговування атомників України.