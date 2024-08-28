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Турбо-машины: почему газотурбинный двигатель не прижился на авто

Среда 28 августа 2024 19:00
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Турбо-машины: почему газотурбинный двигатель не прижился на авто Фото: почему газотурбинный двигатель не прижился на авто
Автор: Константин Широкун

Автомобильный мир ждет окончательного схода ДВС со сцены в пользу "электричек", а между тем поклонники двигателей внутреннего сгорания все еще держат в рукаве свой мощный козырь – газотурбинный мотор. Который при нынешнем уровне технологий мог бы укрепить позиции топливных агрегатов. Неужели вы тоже ничего не слышали о ГТД?

О том, почему газотурбинный двигатель не прижился на легковых автомобилях, читайте в материале РБК-Украина.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "АвтоКрАЗ".

Двигатели на нефтяном горючем в автомобильном мире сегодня представлены исключительно поршневыми конструкциями, но на самом деле есть еще один очень интересный тип ДВС – газотурбинные силовые агрегаты. И было время, когда их испытывали на автомобилях, в том числе в Украине, и в том числе на легковых.

Что такое ГТД: преимущества

Принципиальное отличие газовой турбины от привычных нам рядных "четверок", V6 и V8 – в превращении энергии сожженного горючего в механическую энергию. В поршневом двигателе рабочие газы, расширяясь, толкают поршень, тот через шатун давит на колени коленчатого вала, вал начинает вращаться и только после того… - уехали! То есть для превращения поступательного движения поршня во вращение коленвала использован кривошипно-шатунный механизм – громоздкий, тяжелый, с набором проблемных пар трения и развитой системой смазки.

А газотурбинный двигатель обходится без всего этого, ему не нужны ни промежуточные механизмы для превращения энергии горячих газов в крутящий момент – газы сразу вращают сам вал, нажимая на лопатки турбины. Смазочная система и система охлаждения этим моторам тоже не требуются. Поэтому количество деталей у ГТД в 5 раз меньше, чем у поршневого конкурента: клапанов, распределительных валов, шатунов с поршнями нет совсем, свеча – и та одна на весь мотор.

В итоге ГТД имеют более высокую удельную мощность, лучшие надежность и долговечность, меньшие габариты и в несколько раз меньшую массу. Для легковой машины важно, что благодаря низкому уровню шумов и вибраций работа таких двигателей очень комфортна. Кроме того, динамику машинам газотурбинные двигатели обеспечивают просто космическую.

Не последняя по важности особенность – такие моторы неприхотливы к качеству и даже типу топлива, работают на бензине, дизеле, а лучшим для них считается керосин. Машины с газовой турбиной в качестве трансмиссии достаточно простенькой коробки с двумя-тремя передачами, а механизм сцепления или гидротрансформатор (если коробка-автомат) не требуются.

Турбо-машины: почему газотурбинный двигатель не прижился на авто

Минусы ГТД с автомобильной точки зрения

Проблемная вещь такого двигателя – рабочее колесо его турбины, которое дорого в изготовлении, ведь оно должно выдерживать температуру до 1300 градусов С. Второй недостаток ГТД – большое потребление топлива в режимах частичной нагрузки и холостого хода. То есть, самый экономичный режим для газотурбинного силового агрегата – работа под полной нагрузкой, что характерно, например, для грузовика, но не для легкового авто. Есть проблемы и с экологией – перегретый в турбине воздух выделяет многовато оксидов азота NOх.

Однако упомянутыми недостатками отличались конструкции конца 1960-х – начала 1980-х годов, когда ГТД на реальных машинах активно тестировали Chrysler (Turbine Car 1963), Rover, Ford, Fiat, Daimler, Volvo. В свое время в Кременчуге было построено несколько вариантов вполне успешных газотурбинных КрАЗов с колесной формулой 6х6.

Понятно, что при нынешнем уровне технологий большинство хронических проблем ГТД было бы решено. Но даже если правильный по сегодняшним канонам газотурбинный двигатель был бы создан, введение его в массовое производство вместо поршневых моторов потребовало бы многомиллиардных инвестиций от каждого автопроизводителя. К примеру, по оценкам того же Chrysler на запуск в серию ГТД ему потребовалось 1 миллиард – в долларах 1967 года! Смысл таких расходов сегодня тоже не просматривается. По крайней мере, пока.

Турбо-машины: почему газотурбинный двигатель не прижился на авто

Кратко

Хорошо это или плохо, но направление технического прогресса определяется не только характеристиками передовых конструкций, но массой окружающих обстоятельств – общественными настроениями, бизнес-конъюнктурой, даже политикой. Кстати, буквально в наши дни в Украине эксплуатируются сотни машин с этими же газотурбинными двигателями. К сожалению, это не быстрые и комфортные лимузины, а основные танки нескольких моделей, использующих армии по обе стороны фронта.

Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало о пяти самых интересных электромобилях из Китая.

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