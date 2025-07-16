"Тупой российский террор": Зеленский отреагировал на авиаудар по Доброполью

"Сейчас в Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы просто по городу, по обычному магазину, по обычным торговым павильонам. Еще сейчас нет точной информации о том, сколько жертв этого удара. По состоянию на это время известно об 11 раненых и двух погибших. Мои соболезнования родным", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что все службы привлечены и будут пытаться спасти как можно больше людей.

"Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах - только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия - в таких подлых ударах", - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет отвечать и работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны.

"И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы", - добавил глава государства.