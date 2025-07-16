"Тупой российский террор": Зеленский отреагировал на авиаудар по Доброполью

Сегодняшний авиаудар России по Доброполью Донецкой области - это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в атаках оккупантов нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сейчас в Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы просто по городу, по обычному магазину, по обычным торговым павильонам. Еще сейчас нет точной информации о том, сколько жертв этого удара. По состоянию на это время известно об 11 раненых и двух погибших. Мои соболезнования родным", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что все службы привлечены и будут пытаться спасти как можно больше людей.
"Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах - только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия - в таких подлых ударах", - подчеркнул президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет отвечать и работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны.
"И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы", - добавил глава государства.
Российская армия вечером среды, 16 июля, авиабомбой атаковала город Доброполье, что в Донецкой области.
По предварительным данным, в результате удара известно о 2 погибших и 21 раненом.
Известно о 30 поврежденных торговых точках, 6 многоэтажках и 8 автомобилях в результате обстрела.
Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди - поиск уцелевших продолжается.
По словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, россияне атаковали Доброполье, когда большинство людей возвращались с работы.
"Удар пришелся на район магазина "Аврора". Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех", - добавил Лубинец.
Больше о том, что сейчас известно об авиаударе РФ по Доброполью, - в материале РБК-Украина.
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