Тупальський відзвітував про 2 місяці роботи: 10 тисяч "євроблях" і зростання імпорту тканини

Збільшено надходження до бюджету від розмитнення вантажів на 39%

Одесская таможня в ходе льготного периода оформила 10 тысяч автомобилей на номерах иностранной регистрации и за первые два месяца 2019 года увеличила поступления в бюджет от растаможки грузов на 39%. Об этом рассказал и.о. начальника Одесской таможни Сергей Тупальский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью.

По его словам, восстановление системной работы Одесской таможни начали с наладки системного общения с представителями субъектов внешнеэкономической деятельности и перезагрузки процесса разъяснительной работы среди граждан.

"Последнее было особенно актуально во время действия льготного периода оформления автомобилей иностранной регистрации. По итогам этого периода благодаря постоянной разъяснительной работе Одесская таможня смогла оформить около 10 тысяч авто. Хотя на начало года количество оформленных машин не превышало 1,4 тысяч", - сказал Тупальский.

Кроме того, с начала 2019 года Одесская таможня начала прорабатывать с морскими агентами (агентскими организациями) процедуру обязательного предварительного информирования таможенных органов о товарах, ввозимых в контейнерах, что позволит усилить анализ и оценку рисков и, соответственно, борьбу с минимизацией таможенных платежей. Перекрыла канал контрабанды оружия в Украину и провела серии задержаний предметов, представляющих культурную ценность – монет, наград и т. п.

"Также мы усилили борьбу с контрафактом. Недавно одесские таможенники выявили контрафактные запчасти к автомобилям "Toyota" стоимостью более 12 миллионов гривен. По словам представителя компании "Toyota Motor Corporation", внешний вид упаковки выявленных запчастей был настолько схож с оригинальной продукцией японской корпорации, что это легко бы ввело в заблуждение потребителей. Мы предотвратили появление контрафактных автозапчастей на внутреннем рынке. Хочу подчеркнуть: направление борьбы с контрафактом важно еще и потому, что появление такой продукции на внутреннем рынке - это убытки официальных компаний, которые платят все налоги. Не менее важна безопасность продукции. Например, использование тех же контрафактных автозапчастей может привести к техническим проблемам при эксплуатации автомобиля", - пояснил Тупальский.

Проведенная работа дала экономический эффект в виде увеличения поступлений в бюджет. В январе-феврале они увеличились на 39 % по сравнению с 2018 годом. Или более чем на 1,6 миллиарда гривен. Если сравнивать с 2017-м годом – то в 2,3 раза. При этом Тупальский посетовал, что поступления могли бы быть еще, если бы не последние изменения в Налоговый кодекс Украины, который отменил НДС на солнечные батареи.

"А в 2018 году это был один из главных бюджетообразующих товаров. Только за 2 месяца прошлого года таможенные платежи по данному товару составляли 118 миллионов гривен.

Кроме того, свою роль сыграла теплая зима. Если в 2018 году объем поставок каменного угля в январе-феврале составлял 1,13 миллионов тонн, то в 2019-м – только 514 тысяч тонн. "По таможенным платежам разница составляет 294 миллиона гривен", - добавил и.о. начальника Одесской таможни.

В завершении он добавил, что Одесская таможня усилила аналитическую работу в направлении растаможки контейнеров. За первые два месяца 2019 года на Одесской таможне было оформлено более 13 тысяч морских контейнеров с товарами. Это почти на 50 % больше, чем в январе-феврале 2018-го. Сумма таможенных платежей, уплаченных по товарам в контейнерах, больше на 64 %.

"Можно привести и конкретные примеры. Если в январе-феврале 2018-го объем поставок ткани составлял 100 тонн, то в этом году – 5,8 тысяч тонн – в 58 раз! Таможенные платежи выросли с 2,8 миллионов гривен до 146,5 миллионов гривен.

"Кроме того, мы несколько раз показали импортерам, что намерены добиваться от них добросовестного декларирования и веса, и стоимости ввозимого товара. И сейчас видим, что предприниматели сами указывают реальный вес груза: в среднем он стал больше на 10 %-15 %, выросла декларируемая стоимость товаров. Это все отразилось на платежах. Если в декабре 2018-го, допустим, для контейнеров со сборными грузами (тип 221, 222,212, более 7 товаров в контейнере) налоговая нагрузка составляла в среднем 231 тысячу гривен, то в феврале этот показатель составил 328 тысяч гривен, что на 42% больше!", - резюмировал Тупальский.