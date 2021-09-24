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В Тунісі скасували комендантську годину, яка діяла протягом року

Автор: Сергій Пишкін

Президент Тунісу Каїса Саїд ухвалив рішення щодо скасування комендантської години, яка була запроваджена для боротьби з поширенням коронавірусу. Також в країні розширили привілеї для повністю вакцинованих громадян.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку президента Тунісу.

Комендантська година припиняє діяти вже з цієї суботи. Рішення було прийнято після консультацій з МОЗ республіки й національною комісією по боротьбі з COVID-19.

Зазначається, що повністю вакцинованим громадянам дозволено:

  • брати участь в публічних зборах й демонстраціях;
  • відвідувати заходи, що проводяться в закритому приміщенні й просто неба.

Однак, вони зобов’язані мати при собі документ, який підтверджуватиме повністю пройдений курс вакцинації. Зокрема, в країні й надалі зобов’язуватимуть носити захисні маски в громадському транспорті й публічних місцях.

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ТунисКомендантська година