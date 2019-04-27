У Тунісі в ДТП загинуло більше 10 людей

Міністерство охорони здоров'я Тунісу повідомило, що в результаті зіткнення двох вантажівок в місті Сіді-Бузід загинуло щонайменше 12 людей, ще 21 людина отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

У міністерстві розповіли, що аварія сталася вранці в суботу, 27 квітня, коли зіткнулися дві вантажівки, одна з яких перевозила 30 чоловік.

Голова управління цивільної оборони в місті полковник Мохамед аль-Джаві розповів, що зіткнення сталося через вибух шини однієї з вантажівок. Це призвело до того, що він повернув у протилежний бік і скоїв зіткнення.

Повідомляється, що вантажівка перевозила жінок, які працювали в сільській местносте і це є популярним методом перевезення працівників в регіоні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у ДТП з автобусом на Мадейрі загинули 29 громадян Німеччини. ДТП сталося на крутому повороті над схилом, на якому розташовані кілька будинків, за однією з попередніх версій, через відмову гальм автобус вилетів з дороги, перекинувся і впав на один з будинків.

Нагадаємо, у Перу в результаті пожежі в автобусі загинули не менше 20 осіб, ще декілька пасажирів отримали поранення. Вогонь спалахнув у двоповерховому автобусі, займання почалося в задній частині транспортного засобу, тому люди, які були на другому поверсі, не змогли спуститися вниз і вибратися назовні.