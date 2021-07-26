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Туніс вводить комендантську годину

Автор: Сергій Пишкін

Голова Тунісу Каїс Саїд оголосив про введення комендантської години на території країни, яка триватиме протягом наступних тридцяти днів. Причини прийнятого рішення - не уточнюються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Facebook-сторінки президента.

Як зазначається у повідомленні, комендантську годину вводять з 26 липня по 27 серпня. В рамках обмеження, на території країни забороняється пересування громадян й транспортних засобів з 19:00 до 6:00. До винятків можна віднести невідкладні медичні випадки, або ж нічні робочі зміни.

"Відповідно до цього указу президента, пересування людей і транспортних засобів між містами поза часом комендантської години заборонено, за винятком випадків задоволення їх основних потреб або невідкладних медичних показань…", - відзначає пресслужба.

Зокрема, під час комендантської години в країні заборонені зібрання більше трьох осіб на трасах, або ж в громадських місцях.

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Тунискомендантский час