Туніс вводить комендантську годину

Як зазначається у повідомленні, комендантську годину вводять з 26 липня по 27 серпня. В рамках обмеження, на території країни забороняється пересування громадян й транспортних засобів з 19:00 до 6:00. До винятків можна віднести невідкладні медичні випадки, або ж нічні робочі зміни.

"Відповідно до цього указу президента, пересування людей і транспортних засобів між містами поза часом комендантської години заборонено, за винятком випадків задоволення їх основних потреб або невідкладних медичних показань…", - відзначає пресслужба.

Зокрема, під час комендантської години в країні заборонені зібрання більше трьох осіб на трасах, або ж в громадських місцях.